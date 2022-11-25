Şişli'deki bir gecekonduda 3 kişinin cesedi bulundu
Şişli Kuştepe Mahallesi'nde bir gecekonduda silahla vurulmuş halde 2'i kadın 1'i erkek olmak üzere 3 ceset bulundu. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 20:23, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 20:41
Şişli'deki bir gecekonduda 2'si kadın 3 kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti.
Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız