Fuat Oktay: Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslar sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatler, karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 20:33, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 20:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatler, karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir"Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız