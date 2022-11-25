Elektriği, suyu kesilen kiracılar çatıya çıktı

Marmaris ilçesinde bir apartta kiracı olarak yaşayan vatandaşlar, apart sahibinin tadilat nedeniyle daireleri boşaltmalarını isteyince kiralık ev aramaya başladı. Kiralık ev bulamayan kiracılara daireleri boşaltmaları tebliğ edildi. İddiaya göre kiracıların kaldığı evlerin elektrik ve suları kesildi. Bu duruma isyan eden kiracılardan 4'ü çatıya çıkarak duruma tepki gösterdi. Çatıdaki vatandaşları görenlerin 112 acil ihbar hattını araması üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Aşağıdaki vatandaşlar tarafından ikna edilmeye çalışan kiracılar uzun süre çatıda bekledi. Çatıya çıkan kiracıların kilitlediği çıkış kapısı itfaiye ekipleri tarafından kırılarak açıldı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız'ın ikna ettiği kiracılar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan aşağıya indirilirken, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.



Marmaris'te 40 daireli bir artı bir apartın odalarında kiracı olarak yaşayan ve ikametleri o binada olan 25 odasında hala yaşamaya devam etmek zorunda kalan kiracılar, bütçelerine uygun ev bulamadıklarını belirterek apartın balkonuna ''Kamuoyunun dikkatine yıl 2022 bu binada oturanlar uzun süredir elektriksiz susuz yaşamaktadır ''yazılı pankart ta astıkları görüldü.