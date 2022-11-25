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Yargıtay Başkanı Akarca'dan 'içtihat birliği' mesajı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, hukukun bir bütün olarak uygulanabilmesi için Yargıtay dairelerinin yanı sıra Bölge Adliye Mahkemeleri arasındaki içtihat farklılıklarının giderilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 22:17, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 22:24
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Yargıtay Başkanı Akarca'dan 'içtihat birliği' mesajı

Akarca, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yargıtay Başkanlığı, Sigortacılık Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Türkiye Sigorta Birliği'nin iş birliğiyle ikincisi düzenlenen "Sigorta ve Şirketler Hukuku Sempozyumu"na katıldı.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Akarca, Yargıtayın, hukuki denetim yapmak ve hukukun bütün ülkede aynı şekilde uygulanmasını sağlamak gibi iki temel görevinin olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda, Yargıtayın topluma karşı en büyük sorumluluğunun ise hukuki güvenlik, kanun önünde eşitlik ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla ülkede içtihat birliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Akarca, şöyle devam etti:

"Yargıtay'da son yıllardaki en önemli hususlardan biri 46 olan daire sayısının 24'e indirilmiş olmasıdır. Bu sayede içtihat farklılıklarının önlenmesi için önemli bir adım atılmıştır. Ticari davalar 11. Hukuk Dairesinde, sigorta davaları da 4. Hukuk Dairesinde toplanmıştır. İçtihat forumları da hukuku bütünsel ele alıp sorunları tespit etmemize yardım sağlamıştır. İstinaf aşamasında kesinleşen davalar, ülkede içtihat birliğini sağlama açısından önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece Yargıtay daireleri arasındaki içtihat farklılıklarını değil, bölge adliye mahkemelerindeki içtihat farklılıklarını da gidermek gerekir. Bunun için bütünsel bir bakış açısı ile yapısal reformlara devam edilmesi gerekir."

Çok sayıda Yargıtay üyesi, hakim, akademisyen ve avukatın katıldığı sempozyumda, SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu da birer konuşma yaptı.

Programda, 11. Hukuk Dairesi Üyesi Mehmet Tunç da "Sigorta Tahkim Yargılamasında Vekalet Ücreti" başlıklı tebliğ sundu.

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