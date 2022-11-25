Efsane indirim çılgınlığı! 40 Kia Stonic 7 dakikada satıldı
Hepsiburada'da satışa sunulan 40 adet Kia Stonic 7 dakikada tükendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 23:55, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 23:57
Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Efsane Kasım kampanyalarına tüketiciler yoğun ilgi gösterdi.
Efsane Cuma'nın merakla beklenen kampanyalarının yıldızı, 24-25 Kasım tarihlerinde satışa çıkarılan Kia marka otomobiller oldu.
24 Kasım'da satışa sunulan 2022 model 40 Kia Rio ve Kia Picanto 30 dakikada tükenirken, Kia'nın bugün 19.30'da satışına başlanan 40 adet B segmenti SUV sınıfı Stonic model araçları da 7 dakikada alıcı buldu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız