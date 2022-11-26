26 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları
26 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sakinleri arasında ortaokul öğretmeni Zerrin Köksal'ın da bulunduğu Validebağ Huzurevi'ni ziyaret edecek.
(İstanbul/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türk Veteriner Hekimleri Birliği 50. Büyük Kongresi'ne katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eğiste Hadimi Viyadüğü Açılışı Töreni'ne iştirak edecek.
(Konya/14.00)
GÜNCEL
1- İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesinin 38. Bakanlar Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayacak.
(İstanbul/09.00)
SPOR
1- 2022 FIFA Dünya Kupası'na Katar'da D Grubu'nda Tunus-Avustralya, Fransa-Danimarka ve C Grubu'nda Polonya-Suudi Arabistan ve Arjantin-Meksika maçlarıyla devam edilecek.
(Al Wakrah/13.00/Doha/19.00/Doha/16.00/Al Daayen/22.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 15. haftaya Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor, Dyorex Boluspor-Sakaryaspor, Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/Bolu/16.00/Ankara/19.00)
3- TFF 2. Lig gruplarında 16. hafta mücadelesi toplam 4 maçla; Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta 2 maçla başlayacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasına Bahçeşehir Koleji-Frutti Extra Bursaspor, Beşiktaş Emlakjet-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/15.30/İzmir/18.00)
5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 8. hafta Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet maçıyla başlayacak.
(Aksaray/14.00)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftası Spor Toto-Altekma, Halkbank-Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Cizre Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor-Develi Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/14.30/18.00/İstanbul/Bursa/15.00/Tokat/15.30/İzmir/16.00)
7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 10. hafta başlayacak ve 5 maç yapılacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız