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Dünyanın en yüksek beşinci barajı: Kamyonlar oyuncak gibi görünüyor

İki dağ arasına set çeken Yusufeli Barajı için özel vinç sistemi oluşturularak 275 metre yüksekliği bulan gövde betonu için mikserler havada oyuncak gibi taşındı. Barajın gövde ve çevresinde bulunan 4 binin üzerinde ölçüm aleti ile duvar sıcaklığından su yüküne kadar detaylar hesaplanabiliyor. Baraj, sismik cihazlar sayesinde yakın çevresinde olan depremlerin derinliği ve büyüklüğünü de ölçebiliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Kasım 2022 07:44, Son Güncelleme : 26 Kasım 2022 07:35
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Dünyanın en yüksek beşinci barajı: Kamyonlar oyuncak gibi görünüyor

Su tutmaya başlayan, 6.5 ay sonra dolduğunda ilk elektriği üretecek olan Yusufeli Barajı, mimari detayları ve farklı özellikleri içerisinde barındırıyor. İki dağ arasına set çeken baraj için özel vinç sistemi oluşturulurken bununla 275 metre yüksekliği bulan gövden betonu için onlarca ton ağırlığındaki mikserler, beton pompalama araçları havada oyuncak gibi taşındı. Yusufeli Barajı'nın gövde ve çevresinde bulunan 4 binin üzerinde ölçüm cihazı ile duvar sıcaklığından su yüküne kadar detaylar hesaplanabiliyor. Baraj, sismik cihazları sayesinde yakın çevresinde olan depremlerin derinliği ve büyüklüğünü de ölçebiliyor.

DAĞLARA 80 METRE ÇELİKLER ÇAKILDI

Barajın gövde yapısının sağlamlığı haricinde çevresinde bulunan dağların da deformasyonunu önlemek ve sağlamlığını artırmak için iki yakasına 80 metrelik halatlar çakıldı. Özel delgi ekipmanları ile yapılan işlemlerin sonunda 6 binden fazla noktaya çelik halatlar çekildi. Ayrıca her hava koşulunda inşanın devam etmesi için beton ve halatları soğutup ısıtabilecek özel teknikler kullanıldı. 220 metre yüksekten türbinlere düşecek yüksek hızlı suyun oyulma ve aşınmaya neden olmaması için 90 metrelik enerji kırıcı havuzlar da yapıldı. Barajın inşasında 7 bin personel istihdam edilirken, 250'den fazla mühendis yapıların hesapları için gece gündüz çalıştı.

ÖZEL BETON SİSTEMİ KURULDU

Temelinin atılması için 450 metre derinliğinde kazılar yapılan Yusufeli Barajı'nın inşası için özel bir beton tesisi de kurulmuş. Bu tesiste saatte 800 metreküp, günlük ise 20 bin metreküpe yakın beton baraj için üretilmiş. Yusufeli Barajı'nın yapımı aşamasında günlük 200, toplamda ise 80 bin adet daire yapılabilecek kadar beton kullanıldı.

Yusufeli ilçesinin yerleşim yeri ve baraja ulaşım için kullanılacak tünellerin toplam uzunluğu 62 kilometreyi buluyor. Farklı uzunluktaki tüneller dağların arasından sağlanan ulaşım süresini 4'te 1'e indirmiş durumda. Bu tünellerin dışında barajın altında bulunan 6 kilometrelik galeriler ile soğutma ve sistem kontrolünden barajın altına ulaşıma kadar, birçok işlem yapılabiliyor.

BARAJIN ALTINA MAĞARA KAZILDI

Barajın yapımı için devasa mağaralar da kazıldı. Bu mağaralardan en büyüğü 110 metre uzunluğa 55 metre yüksekliğe ve 31 metre genişliğine ulaştı. Çoruh havzasından gelen 300-350 metreküplük su şiddetinin 15 katını kaldırabilecek güçte inşa edilen baraj saniyede 5 bin 84 metreküplük su şiddetine dayanabiliyor. Baraja gelen su 220 metre yüksekliğe kadar türbinlere düşerek en verimli şekilde elektrik üretebiliyor. Baraj yapımının beklenenden 1 yıl erken bitmesiyle Türkiye ekonomisine 5 milyar TL'lik fazladan katkı sağlanacak.

TÜRKİYE SİGORTA GÜVENCESİ ALTINDA

Türkiye'nin stratejik varlıklarını sigortalamaya devam eden Türkiye Sigorta, Yusufeli Barajı'na 31 Aralık 2023'e kadar güvence sunacak. Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Remzi Duman, şunları kaydetti: "Türkiye, enerji alanındaki atılımlarını hız kesmeden sürdürürken, Türkiye Sigorta olarak bizler de bu değerli projelerin paydaşı olmaktan duyduğumuz gurura bir yenisini daha ekledik. Yusufeli Barajı'nın enerji üretim kapasitesi, 2,5 milyon konutun ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeyde. 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde olan Yusufeli Barajı'na sağladığımız teminatla gurur duyuyoruz."

Ali Kürşat Büyükada

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