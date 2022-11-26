Girmeyin dediği sınava girip Başöğretmen oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından 16 yıl sonra yeniden yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı geride kaldı. Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmen başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte bu sayı 516 bin 974 oldu. Başöğretmenlik sınavında ise 66 bin 422 öğretmen geçti. Muaflarla bu sayı 66 bin 679 olarak açıklandı.
Eylem yapıp öğretmenleri kariyer sınavına girmemeye çağıran sendika başkanının oyunu ifşa oldu.
CHP'nin iptali için Anayasa Mahkemesine gittiği Öğretmenlik Kariyer Sınavı'na bazı sendikalar karşı çıkmıştı. Onlardan biri de Eğitim-İş Sendikası bütün şehirlerde protesto düzenlemiş, Anayasa Mahkemesinin esastan görüşme yapacağı gün bina önünde sözde meslek nöbeti tutarak sınavın yapılmamasını istemişti.
Protesto için öğretmenleri sınava girmemeye davet eden Eğitim-İş'in eski başkanı Orhan Yıldırım, polise zorluk çıkarmış, arbede sonrası gözaltına alınmıştı. Aynı Yıldırım'ın, Ankara Anıttepe Lisesinde öğretmen kariyer sınavına girip başöğretmen unvanını aldığı ortaya çıktı. Binlerce öğretmeni kandırıp engelleyen sendika başkanı tepki çekti.
MAHMUT ÖZAYMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız