Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Ali Akgül, Hasan Kol, Hakan Ö., Emirhan B. ve Ercan S. çeşitli yerlerinden yaralandılar. Ağır yaralanan Ali Akgül kendisine ait büroda hayatını kaybederken, yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına altına alındılar. Yaralılardan Hasan Kol ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ali Akgül'ün Büyük Türkiye Partisi Canik İlçe Başkanı olduğu yaralılardan Emirhan B.'nin ise yine aynı partinin kurucu teşkilat başkanı olduğu öğrenildi. Polis yaralıların bulunduğu hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden Ali Akgül ile Hasan Kol'un cansız bedenleri otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.