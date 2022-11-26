Teyze ve yeğeninin ağlatan dramı

O dönem lise 1'nci sınıf öğrencisi olan Sultan Kurt'a (20) 19 Haziran 2018'de Kadirli şehir merkezi Kamil Kara Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken bir otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kız önce Osmaniye Devlet Hastanesine, buradan da Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. 1 yıl komada kalan Sultan Kurt, bir yılın sonunda hayata yeniden gözlerini açtı. Ancak vücudunun hiçbir noktasını kıpırdatamayan genç kız, konuşma ve yemek yeme yetisini de kaybetti. Bitkisel hayata giren genç kıza teyzesi Sariye Hoşça sahip çıkarak bakımını üstlendi. Hastaneden taburcu olan Kurt'a 4 yıldır teyzesi Sariye Hoşça bakıyor. Ancak Sariye Hoşça, geçtiğimiz yıl mide kanserine yakalandı. Mide ameliyatı geçiren kadının ciğerleri su toplamaya başladı. Kendisi de ağır hasta olmasına rağmen yeğenini bir an olsun bırakmayan Hoşça, tek kaygısının hastalığının ilerlemesi durumunda Sultan'a kimin bakacağı olduğunu belirtti. Teyze Hoşça, "Sultan uzun boyluydu, tek hayali polis olmaktı. Sultan, 2018 yılında kaza geçirdi. 40 gün kadar Osmaniye'de kaldı, ardından Gaziantep'e sevk ettiler, 10 ay orada komada kaldı. Sonra uyanınca taburcu edildi. O günden bu yana Sultan'a yaşadığım Adana'da ben bakıyorum. Şu anda tedavisi Adana'da devam ediyor. Bazen kız kardeşim de geliyor bana yardımcı oluyor. Ben kanser hastalığına yakalandım. Ciğerlerim de su toplamış. Ben de ağır bir hastayım. Ailesine Sultan'ı bırakayım desem köyde yaşıyorlar. Sultan köyde yaşayamaz, ben de böyleyim. Ne yapacağım ne edeceğim bilemiyorum" dedi.