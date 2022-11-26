Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak

Bakanlık, Tekirdağ'daki 'sahte doktor' iddialarına müfettiş görevlendirdi
Bakanlık, Tekirdağ'daki 'sahte doktor' iddialarına müfettiş görevlendirdi
4 gün mesai: Yeni çalışma düzeni yaygınlaşabilir mi?
4 gün mesai: Yeni çalışma düzeni yaygınlaşabilir mi?
Bakan Soylu: 74 belediyede 88 terör soruşturması yürütüldü
Bakan Soylu: 74 belediyede 88 terör soruşturması yürütüldü
Gezici sağlık hizmetiyle 6,5 milyon kişiye ulaşıldı
Gezici sağlık hizmetiyle 6,5 milyon kişiye ulaşıldı
Ev sahipleri kira artış oranına uymuyor: İşte kiracıların yasal hakları
Ev sahipleri kira artış oranına uymuyor: İşte kiracıların yasal hakları
'Memur eliyle yapılmayan bütün adli tebligatlar hükümsüzdür'
'Memur eliyle yapılmayan bütün adli tebligatlar hükümsüzdür'
5 puan formülü kesinleşti! İşte EYT'de tüm merak edilenler
5 puan formülü kesinleşti! İşte EYT'de tüm merak edilenler
Yeni ekonomi modeli meyvelerini verdi! Borçluluk düşüyor sistem TL'ye dönüyor
Yeni ekonomi modeli meyvelerini verdi! Borçluluk düşüyor sistem TL'ye dönüyor
Girmeyin dediği sınava girip Başöğretmen oldu
Girmeyin dediği sınava girip Başöğretmen oldu
Pençe-Kılıç'ta ABD'ye rağmen vurduk
Pençe-Kılıç'ta ABD'ye rağmen vurduk
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi
Efsane indirim çılgınlığı! 40 Kia Stonic 7 dakikada satıldı
Efsane indirim çılgınlığı! 40 Kia Stonic 7 dakikada satıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'asgari ücret' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'asgari ücret' açıklaması
2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, Komisyon'da kabul edildi
2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, Komisyon'da kabul edildi
Öğrenim kredisi faizleri ile Kovid-19 cezalarının silinmesine ilişkin esaslar belli oldu
Öğrenim kredisi faizleri ile Kovid-19 cezalarının silinmesine ilişkin esaslar belli oldu
'Eskiyen ATM' krizi büyüyor: Paraların iadesi haftalarca sürüyor
'Eskiyen ATM' krizi büyüyor: Paraların iadesi haftalarca sürüyor
Hayvan barınağında köpeklere eziyet eden şüpheliler tutuklandı
Hayvan barınağında köpeklere eziyet eden şüpheliler tutuklandı
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışı
ÖSYM sınav takvimini geri çekti
ÖSYM sınav takvimini geri çekti
Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde bazı müdürlerin görev yeri değişti
Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde bazı müdürlerin görev yeri değişti
Prof. Dr. Uysal'dan üniversitede yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklama
Prof. Dr. Uysal'dan üniversitede yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklama
'İnsanlık düşmanlarından döktükleri kanın hesabını soruyoruz'
'İnsanlık düşmanlarından döktükleri kanın hesabını soruyoruz'
Meclis'te EYT mesaisi aralık ayının son haftası başlayacak
Meclis'te EYT mesaisi aralık ayının son haftası başlayacak
HDP'ye kapatma davasında yeni gelişme: AYM'ye iletildi
HDP'ye kapatma davasında yeni gelişme: AYM'ye iletildi
Samsun'da öğretmeni darbeden 2 öğrenci yakını gözaltına alındı
Samsun'da öğretmeni darbeden 2 öğrenci yakını gözaltına alındı
MSB'de memurluğa atanacaklar için yapılan sınavlarda düzenleme
MSB'de memurluğa atanacaklar için yapılan sınavlarda düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyadaki insan hakları örgütleri nerede?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyadaki insan hakları örgütleri nerede?
Türkiye'de 1 milyonu aşkın bebek ve yetişkine SMA taraması yapıldı
Türkiye'de 1 milyonu aşkın bebek ve yetişkine SMA taraması yapıldı
Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
KYK'da 27 milyar borç kaldırıldı, yapılandırma sorgusu açıldı
KYK'da 27 milyar borç kaldırıldı, yapılandırma sorgusu açıldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2022 11:01, Son Güncelleme : 26 Kasım 2022 11:09
Yazdır
Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2022 yılı için 1152 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek.

- "Güvenliğin yanı sıra yakıt tasarrufu sağlıyor"

Petlas lastiklerinin de bünyesinde bulunduğu AKO Grup Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, sürüş güvenliğinin, aracın yere temasını sağlayan lastiklerden başladığını söyledi.

Kış lastiklerinin yaz lastiklerine oranla çok daha kısa frenleme mesafesi ve çekiş gücü sağladığını, bunun da soğuk ve karlı havalarda sürücü açısından kolaylık ve yol güvenliği imkanı tanıdığını anlatan Boran, şu ifadeleri kullandı:

"Kış lastikleri, +7 ile -40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahiptir. Kış lastiği soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlar. Fren mesafesini yüzde 50'ye kadar kısaltır. Kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği kullanıldığında her iki lastiğin yuvarlanma direnci düşük olacağından kullanım ömrü 2 katına kadar uzar."

Boran, kış lastiklerinin, yol ve yolcu güvenliğinin yanı sıra yakıt tasarrufu da sağladığına dikkati çekerek, lastiğin, karlı zeminde yol tutuşunu artırarak patinajı azalttığını ve böylece daha az yakıtla daha fazla mesafe katedilmesine imkan tanıdığını belirtti.

Yaz mevsiminde kullanılan kış lastiğinin yola daha fazla tutunma sağlayacağı için daha fazla yakıt sarfiyatına sebep olduğunu dile getiren Boran, bu nedenle mevsimine göre lastik kullanmanın çok daha ekonomik ve güvenli olduğunu söyledi.

- Lastiklerde üç tepeli kar tanesi işaretine dikkat

Kış lastiklerinin, ıslak, karlı veya buzlu yollarda araçların yolu kavramasını sağlamak için özel olarak tasarlandığını ifade eden Boran, "Kış lastiklerinin bu özelliği, AB normlarınca onaylanmış olmalıdır. Kış lastiklerinin bu standardı sağladığını gösteren özel bir 3 tepeli kar tanesi (3PMSF-Three Peak Mountain Snow Flake) işareti ile tanımlanır. Bu işareti yan duvarında taşıyan lastikler kış lastiği olarak adlandırılır. Bu işaret lastiğinizin kış koşullarında yol güvenliği sağlayabildiğinin göstergesidir." diye konuştu.

- Kış lastiği değişim ücretleri

Petlas'ın yurt genelinde yaklaşık 900 bayisiyle hizmet sunduğunu belirten Boran, kış lastiği ve değişim ücretlerine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki kış lastikleri, 1100-1700 lira fiyat aralığında satışa sunuluyor. Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 150-200 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 200-300 lira aralığında değişiyor. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 150-200 lira düzeyinde uygulanıyor. Birçok bayide, söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmetin fiyatları 300-400 lira olarak uygulanıyor."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bakanlık, Tekirdağ'daki 'sahte doktor' iddialarına müfettiş görevlendirdi
Bakanlık, Tekirdağ'daki 'sahte doktor' iddialarına müfettiş görevlendirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgarda 18 YEKA belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgarda 18 YEKA belirledi
Yargıtay Başkanı Akarca'dan 'içtihat birliği' mesajı
Yargıtay Başkanı Akarca'dan 'içtihat birliği' mesajı
Düzce'de vatandaşlar binalarının deprem hasar durumunu bu adresten öğrenecek
Düzce'de vatandaşlar binalarının deprem hasar durumunu bu adresten öğrenecek
Eskişehir'de suya yüzde 70 zam
Eskişehir'de suya yüzde 70 zam
Yaklaşık 84 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatıyor
Yaklaşık 84 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatıyor

Bu Habere Tepkiniz

Anayasa Mahkemesi 30 Kasımda 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 30 Kasımda 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 30 Kasım 2022 tarihli Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkeme 9 dosyayı esastan karar bağlayacak olup, 9 dosya hakkında da ilk incelemeyi yapacak.
MEB Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Okul Pansiyonları Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

MEB Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Okul Pansiyonları Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 25/11/2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptaline ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 15/04/2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada kararını verdi.
ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM Başkanlığı 2023 yılında ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara ilişkin takvimi açıkladı.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinde açıklandı
Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, haberimiz üzerine kişiye özel şartla ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltmeye gitti!
Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı

Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı
Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Tartışmaların, eylemlerin ve tepkilerin gölgesinde başlayıp devam eden Baş/uzman Öğretmenlik uygulaması son olarak sınav sorularına ilişkin tartışmalara yol açmıştır.
Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek
Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı

Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
MasterChef'in ünlü yarışmacısı dehşeti yaşadı!

MasterChef'in ünlü yarışmacısı dehşeti yaşadı!

"Öldürülmeye çalışıldım"