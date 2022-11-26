Bakan Soylu: 74 belediyede 88 terör soruşturması yürütüldü
İçişleri Bakanı Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79'unun tamamlandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 'Belediyelerde Terör Soruşturmaları' konulu bir basın açıklaması yaptı.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
İçişleri Bakanı Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79'unun tamamlandığını açıkladı.
"(Belediyelerdeki soruşturmalar) Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, farklı anlayış söz konusu değildir. Burası devlettir."
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır."
"İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir"
"(İBB'deki soruşturma) 1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız