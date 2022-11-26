5 bin kişilik aşiret düğünü: 500 bin TL ve 300 bin TL'lik altın takıldı
Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Gülyazı köyünün Irak sınırında, Kerem Enc (25) ve Çiğdem Oflu (23) çiftinin 2 gün süren düğününe 5 bin kişi katıldı. Yöresel kıyafetli davetlilere, 350 kilo etli yemek ikram edildi. Çifte, düğünde 500 bin TL 300 bin TL'lik altın takıldı.
Uludere'nin Irak sınırı yakınındaki Gülyazı köyünde Kerem Enc ile Çiğdem Oflu
çiftinin 2 gün süren düğünü yapıldı. Düğüne ilçedeki protokol üyeleri, siyasi
parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dahil 5 bin kişi
katıldı. Davetlilere, 350 kilo etli yemek dağıtıldı. Sabahın erken saatlerinde
başlayan düğünde yöresel giysili davetliler, akşama kadar Kürtçe ve Türkçe müzikler
eşliğinde uzun halay zinciri oluşturdu. Metrelerce uzanan halay zinciri, havadan
görüntülendi. Gelin ve damada 500 bin TL ve 300 bin TL değerinde altın takıldı.
Damadın ağabeyi iş insanı Mikail Enc, düğüne katılan davetlilere teşekkür ederek, "Metrelerce uzanan halay görüntüleri için gurur duyduk. Gelen tüm kanaat önderlerine, siyasi parti liderlerine ve katılımcılara teşekkür ederim" dedi.
Damat Kerem Enc ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, gelen herkese kendisi ve ailesi adına teşekkür ettiğini söyledi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız