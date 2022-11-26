Bakanlık, Tekirdağ'daki 'sahte doktor' iddialarına müfettiş görevlendirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2022 13:01, Son Güncelleme : 26 Kasım 2022 13:02
Sağlık Bakanlığı, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendisini doktor olarak tanıttığı iddialarını soruşturmak üzere müfettiş görevlendirdi.
Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede bir uzman doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan A.Ö. hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve gözaltına alınan şüpheli, dün tutuklanmıştı.
Edinilen bilgiye göre, söz konusu olayı ve iddiaları soruşturmak üzere Bakanlık müfettiş görevlendirdi.Devlet hastanesi'nde 1 yıldır görev yapan sahte doktor tutuklandı Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız