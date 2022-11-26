Bakanlık, Tekirdağ'daki 'sahte doktor' iddialarına müfettiş görevlendirdi

Sağlık Bakanlığı, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendisini doktor olarak tanıttığı iddialarını soruşturmak üzere müfettiş görevlendirdi.

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede bir uzman doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan A.Ö. hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve gözaltına alınan şüpheli, dün tutuklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu olayı ve iddiaları soruşturmak üzere Bakanlık müfettiş görevlendirdi.