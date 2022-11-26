Erdoğan'dan, hayvan barınağındaki vahşete tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Mevlana Meydanı'nda düzenlenen ''ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni''nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

BARINAKTA KÖPEĞE ŞİDDET

Aslında ülkemizin en modern tesisi olan belediyemizin hayvan barınağında görevli iki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri üzüntüyle takip ettik. Haklarında adli ve idari takibat başlatılan sorumlular tutuklanmış bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Kimse hayvanlara eziyet edemez. Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Asla eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız.''

'ADIM ADIM SINIRLARI GÜVENLİ HALE GETİRMEKTE KARARLIYIZ'

''Pençe-Kilit'te şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız