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AFAD'dan Düzce'deki vatandaşlara uyarı: Panik yapmayın

Düzce'de geçen gün saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Artçı depremlerin sürdüğü bölgede AFAD'dan vatandaşlara "Panik yapmnayın" uyarısı geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2022 15:47, Son Güncelleme : 26 Kasım 2022 15:51
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AFAD'dan Düzce'deki vatandaşlara uyarı: Panik yapmayın

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, çevre illlerde de hissedildi.

Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan beton parçalarının yere düştüğü görülürken bazı iş yerlerinde ise hasar oluştu.

200'ün üzerinde artçı deprem kaydedilirken ara ara sarsıntıların devam ettiği bildirildi.

AFAD'DAN UYARI

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Düzce'de artçı sarsıntıların 1-2 hafta daha devam edebileceğine dikkat çekti. Tatar, sarsıntıların 4 şiddetinin üzerine çıkabileceğini ifade ederken vatandaşları panik yapmamaları konusunda uyardı.

Tatar, her bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğünü belirtirken hasar tespit çalışmalarının da büyük oranda tamamlandığını duyurdu. "Ortaya çıkan tabloya göre ağır, orta, az hasarlı ve hasarı olmayan binalar var. Bunlar aşama aşama düzen içinde yıkılacak" diyen Tatar, sosyal medyadaki paniğe sevk eden açıklamalar hakkında da uyarıda bulundu.

Tatar, "Vatandaşlarımız devletin resmi kurumları, AFAD dışında yapılan hiçbir açıklama ve paylaşıma itibar etmesinler" dedi.

'ARTÇI SARSINTILAR BU TÜR DEPREMLERDEN SONRA OLAĞAN'

Kentte şu ana kadar 280'in üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini aktaran Tatar, bunların sadece 2'sinin 4 ve üzeri büyüklükte olduğunu kaydetti.

Tatar şöyle devam etti:

"Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki 1-2 hafta daha devam edebilir. Yani 300'ün üzerinde bir artçı sarsıntı bu ana şok sonrasında meydana gelebilir. Bu artçı sarsıntıların belki bir bölümü 4'ün üzerine de çıkabilir. Bu anlamda da vatandaşlarımız panik yapmasınlar. Bunlar bu tür depremlerden sonra olağan."

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