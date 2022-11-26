Düzce'de eğitime bir hafta ara
Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından okulların bir hafta tatil edildiği açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2022 16:22, Son Güncelleme : 26 Kasım 2022 16:52
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım Çarşamba günü saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı; İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.
5 ARALIK'TA BAŞLAYACAK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de okulların bir hafta tatil edildiğini belirterek, "Okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız