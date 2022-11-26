Bakan Soylu: İBB'ye kayyum gündemimizde yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 15 bin 125 kişinin hiçbir güvenlik soruşturması talep edilmeden işe alındığını söyledi.

"Terörden uzak dursunlar bize yeter" diyen Soylu şöyle konuştu:

''İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir. 1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi.''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör soruşturması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacak mı?" sorusuna da ''Bu tip bir kayyum gündemimizde yok. Böyle bir değerlendirme gündemimizde yok'' yanıtını verdi.

2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79'unun tamamlandığını açıklayan Soylu, soruşturmalarda siyasi parti ayrımı yapmadıklarını da vurguladı.

Bakan Soylu, ''Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda AK Parti'nin 4'te 1'ine onay verilirken CHP'nin 5'te 1'ine onay verilmiştir. Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, farklı anlayış söz konusu değildir. Burası devlettir'' dedi.

Soylu, son 3 yılda belediyelerde imar, ihale, personel, ruhsat gibi konulardaki işlemlere yönelik 204 özel teftiş yaptıklarını da söyledi.

Özel teftişlerin 72'sinin AK Parti'li belediyelere, 57'sinin de CHP'li belediyelere yönelik olduğunu bildirdi.