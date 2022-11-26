Ağrı'da askeri personel trafik kazasında hayatını kaybetti
Ağrı'da, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu jandarma onbaşı hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2022 19:00, Son Güncelleme : 26 Kasım 2022 19:02
Hüseyin Polat (25) idaresindeki 25 ACP 384 plakalı otomobil, Van-Ağrı kara yolu Ahmed-i Hani Havalimanı Kavşağı yakınlarında Aşkın K.'nin kullandığı 55 AEB 773 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Polat, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Polat'ın Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma onbaşı olarak görev yaptığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız