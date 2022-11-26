Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi
Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket ve havan saldırılarılarının ardından okullar iki gün daha tatil edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2022 20:03, Son Güncelleme : 26 Kasım 2022 20:05
Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roket ve havanlı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği 1 okul, 1 tır ve evlerin hasar gördüğü roketli saldırıda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bütün okulların hafta boyunca tatil edildiğini duyurmuştu.
Valilik tarafından alınan yeni kararla okullar 2 gün daha tatil edildi
NE OLMUŞTU?
Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız