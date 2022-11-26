Pençe-Kilit Harekatı'nda 2 şehit, 3 asker yaralı
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Kasım 2022 20:18, Son Güncelleme : 26 Kasım 2022 20:27
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.
Yaralıların derhal hastaneye sevk edildiği ve tedavilerine başlandığı belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz" sözleri yer aldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız