6'lı masa içinde yeni masalar

6'lı masa yarın açıklanacak Anayasa çalışmasını duyurmaya hazırlanırken, dokuzuncu zirve için çalışmalara da başladı. Dokuzuncu zirve öncesinde CHP, DEVA, DP ve Saadet Partisi'nin 40 ilde ittifak yapacağı, İYİ Parti'nin ise tek başına veya Gelecek Partisi ile ortak ittifak yapacağı kulislerde konuşuluyor. Seçimlere yedi aydan daha az bir süre kalırken partiler meclisteki sandalye sayısını artırmak için ittifaklara sıcak bakıyor. CHP öncülüğünde toplanan 6 partinin masa içerisinde ayrı ayrı masalar kurabileceği de kulislere yansıyanlar arasında. Parti kurmayları ise 'milletvekilliği listelerinde bir ittifak yaşanacaksa nasıl olur?' sorusuna genel kanaat, "Partiler kendilerine daha yakın hissettikleri ve anlaşabileceği partileri tercih eder" yanıtını veriyorlar.

CHP'YE ÜÇ PARTİ SICAK

Masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakan DEVA ve SP, DP'nin CHP ile ittifaka sıcak baktığı ifade ediliyor. Bir önceki seçimde İYİ Parti listelerinden meclise giren DP'nin ise 2019 yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti ile arasının açıldığı belirtiliyor. SP ve DEVA'nın 41 ilde kendi isimleri ile girip 40 ilde CHP ile ittifak yapılabileceğine sıcak baktığı konuşuluyor.

İYİ PARTİ GELECEK'E YAKIN

Masanın oy oranı olarak ikinci büyük partisi İYİ Parti'de ise hesaplar İYİ Parti adına masanın en yüksek milletvekili sayısına ulaşmak. Şimdilik Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak adayda ittifak, milletvekililiği seçimlerinde kendi listeleri ve logosunu kullanarak seçime girme düşüncesi hakim. İYİ Parti'nin kendisine masa içerisinde en yakın olan parti olarak gördüğü Gelecek Partisi ile bazı illerde ortak hareket edebileceği de konuşulanlar arasında. Gelecek Partisi kadrosunda ülkücü tabandan gelen isimlerin İYİ Parti ile yakın ilişkilerde olduğu ve Genel Başkan düzeyinde zaman zaman basına kapalı görüşmelerin de gerçekleştirdiği kulislere yansıyor.