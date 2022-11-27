TTB'nin T'si gidiyor, odalara alternatif geliyor
TTB ve TMMOB'un yapısının ve seçim sisteminin değiştirilmesi, adlarından Türk ifadesinin çıkarılması ve barolarda olduğu gibi alternatif oda kurulmasını içeren öneriler masada...
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Kasım 2022 08:06, Son Güncelleme : 27 Kasım 2022 08:08
AK Parti, Türk Tabipler Birliği (TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ndeki (TMMOB) 'Türk' ifadesinin çıkarılması için yaptığı hazırlıklarda sona geldi. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'nın kimyasal silah kullandığına yönelik iddialarından sonra kamuoyundan gelen tepkilerin dikkate alındığını belirten AK Parti kurmayları hazırlanan taslağın önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getirileceğini kaydetti.
"TÜRK" İFADESİ ÇIKIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de TTB'den 'Türk' ifadesinin çıkarılması gerektiğine yönelik açıklamalarından sonra AK Parti harekete geçti.
YÜCEL KAYAOĞLUMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız