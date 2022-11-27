Altılı masada kulak krizi!

9'uncu kez yapılacak görüşme öncesi ise Altılı Masa liderleri, 'Şimdi Demokrasi' sloganıyla düzenleyeceği toplantıda 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ve Anayasa Değişikliği' çalışmalarında katettikleri yolu millete tanıtacak. Toplantının bundan sonraki sürecinde ise Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi gündeme gelecek.

İYİ PARTİ ENDİŞELİ

Toplantı öncesinde CHP'li ve İYİ Partili vekiller arasında adaylara yönelik tartışmalar yine alevlendi. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda endişeli olduklarını ifade ederek "Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday, Kemal Kılıçdaroğlu. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum, endişeli davranıyorum. Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz. Klasik sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz" dedi.

FERHAT EKİNCİ