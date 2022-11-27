Fuat Oktay: Gıdada fahiş fiyatları yakından takip ediyoruz

Hükümet gıdada fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Önümüzdreki yıl Hal Yasası'nın Meclis'e gelmesi beklenirken, diğer yandan denetimler sıklaştırılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gıda ve temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere piyasadaki fiyat artışlarının yakından takip edildiğini belirterek, "Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Oktay şunları kaydetti: "Gıda fiyatları; enerji, ham madde fiyatları, döviz kuru, girdi maliyetleri, arz ve talep gibi birçok faktör ve eğilimden etkilenmektedir. Başta gübre, enerji ve yağlar olmak üzere, tarımsal girdi fiyatlarında küresel düzeyde yüksek artışlar dikkat çekmektedir. /p>