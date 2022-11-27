Alevi dedeler: Devlet ilk kez bizi resmen kabul etti

AK Parti iktidarının Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın asırlık sorunlarını çözmek için attığı adımlar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. SABAH'a konuşan Alevi kanaat önderler, atılan adımın yasalaşmasının ve yürürlüğe girmesinin, Alevi vatandaşlarımız için önemine değinen açıklamalarda bulundu.

DEVLET NEZDİNDE ATILMIŞ EN ÖNEMLİ ADIM

Şahkulu Sultan Vakfı Başkanı Dr. Beyzade Özkahraman, "Cumhuriyet kurulduğundan bu yana devlet nezdinde böyle bir topluluğun yaşadığı resmen ilk kez kabul ediliyor. Bu önemli bir adım olduğunu düşünüyorum ben. Ben bunun iyi niyetle atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum. Alevi ve Bektaşiler bu ülkede yaşıyorlar, hakları ve talepleri var ve bunları adım adım gerçekleştirelim diyen bir karardır bu.

Olumlu cepheden bakıyorum. Bundan sonrası süreçte bu topluluğun talepleri savsaklanır mı, üstün körü geçiştirilir mi kaygılarına karşılık, diğer adımların da yavaş yavaş yerine getirileceğini düşünüyorum. Şahkulu Sultan Vakfı 700 yıllık tarihi bir kuruluş. Bunun 100 yılı Cumhuriyet dönemine rastlamış. Bu süreçte ilk kez bir Cumhurbaşkanı bu kurumun ziyaretine geliyor. Bu Alevi-Bektaşi topluluğu için büyük bir adım olarak görüyorum."

TARİHİ VE ÖNEMLİ BİR ADIM

Tunceli Cemevi Başkanı ve Alevi Dedesi Ali Ekber Yurt, "Biz bunun mücadelesini verdik. Yıllarca Cemevler'nin ve Aleviliğin bir yasal statüye bağlanmasının mücadelesini verdik. Bana göre Aleviler açısından Cumhuriyet tarihinin en önemli konusudur. Cemevlerinin ve Aleviliğin yasal bir statüye kavuşması tarihi ve önemli bir adımdır.

Kapsamı zamanla genişleyecektir. Yeni ihtiyaçlar ve talepler tespit edilerek adımların atılacağına inanıyorum. Bu iş lafta kalacak, yasal zemine kavuşmayacak diyenler gönlünden geçeni söylediler ve mecliste hayır oyu verdiler. Bugün bağırıp çağıranların çoğunun siyaset yapacakları alan kapandı. Bir Alevi kanaat önderi olarak bunu yapanların tavrından utanç duyuyorum.