Bakan Özer'in 'Türkiye'de Eğitimin Evrenselleşmesi ve Yeni Yönelimler' kitabı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kaleme aldığı kitap ile ilgili değerlendirmelere yer verildi.

Kitapta yer alan ulusal ve uluslararası verilerin, Türk eğitim sisteminin son 20 yılda önemli ölçüde geliştiğini gösterdiği aktarılan açıklamada, bu bağlamda Türkiye'nin 2000'li yıllardan itibaren eğitime erişimi ve fırsat eşitliğini artırmak için önemli bir dönüşüm yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, kitaba ilişkin şunlar kaydedildi:

"Kitapta özellikle eğitimin yaygınlaştırılmasının, önemli iyileştirme çabalarının bir sonucu olarak en çok dezavantajlı gruplara fayda sağladığı aktarılırken, eğitim sisteminde kapsayıcılığın artırılmasına yönelik adımlar atıldığı, üniversiteye girişte katsayı uygulaması ile başörtüsü yasağının kaldırıldığı ve seçmeli derslerin önemli ölçüde çeşitlendirildiği vurgulanıyor. Dolayısıyla bu dönemin, eğitimin demokratikleşmesi ve evrenselleşmesi için kritik bir aşama olduğu ifade ediliyor. Böylece bu kitap, eğitim sisteminde son 20 yılda meydana gelen gelişmeleri değerlendirmeyi, bu gelişmelerin sonuçlarını ulusal ve uluslararası verilere dayanarak objektif olarak değerlendirmeyi amaçlıyor. Kitap bu yönüyle, okullar arasındaki başarı farklarını azaltacak ve böylece Türkiye'nin eğitiminde fırsat eşitliğini artıracak yeni eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayacak."

- "Başucu kaynağı oluşturulması amaçlanıyor"

Açıklamada, kitapta son 20 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen dönüşümün geniş bir bakış açısı ile ulusal ve uluslararası verilerle değerlendirildiği, bunun yanında eğitimde yeni yönelimler ve bu yönelimlerin çıktılarının detaylı şekilde incelendiği aktarılarak, "Bu doğrultuda uluslararası görünürlüğü olan yeterli kaynak bulunmazken, bu kitabın geniş bir bakış açısıyla ele alınarak bir başucu kaynağı oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca kitapta 2022 yılına dair birçok güncel istatistik bulunuyor." bilgileri paylaşıldı.