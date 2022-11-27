Nevşehir'de sobadan zehirlenen 2 kardeşten biri hayatını kaybetti
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi, kardeşi tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2022 16:23, Son Güncelleme : 27 Kasım 2022 16:24
Eski Mahalle Şeker Çeşme Sokak'ta karbonmonoksit zehirlenmesi ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.
Eve gelen ekipler, 53 yaşındaki Y.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ölen kişinin birlikte yaşadığı kardeşi 68 yaşındaki H.B. ise Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız