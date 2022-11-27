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KOSGEB'in hızlı destek programıyla yeni mezun 90 bin genç istihdam edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB ile yılbaşından beri KOBİ'lere 8,3 milyar lira kaynak sağladıklarını belirterek, "Yaklaşık 7 milyar lirasını, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programıyla 47 bin 500 işletmeye aktardık. Yeni mezun 90 bin genç istihdam edildi" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2022 16:33, Son Güncelleme : 27 Kasım 2022 16:35
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KOSGEB'in hızlı destek programıyla yeni mezun 90 bin genç istihdam edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KOSGEB'in, Nisan 2021'de Mikro ve Küçük İşletmelere yönelik Hızlı Destek Programı'nı başlattığı anımsatıldı.

Açıklamada, Varank'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda destek programında gelinen son aşamayı anlattığına işaret edildi.

KOSGEB olarak yılbaşından bu zamana kadar KOBİ'lere 8,3 milyar lira kaynak sağladıklarını bildiren Varank, "Bu kaynağın yaklaşık 7 milyar lirasını, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında 47 bin 500 işletmeye aktardık. Meslek lisesi ya da üniversiteden yeni mezun 90 bin genç, KOSGEB'in bu programı sayesinde ilk kez istihdam edildi" bilgisini verdi.

İmalatçı KOBİ'lere yönelik başladı

İmalatçı KOBİ'lere yönelik olarak tasarlanan Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın ilk iki fazında imalat sektörüne odaklanıldığı vurgulanan açıklamada, bu 2 dönemde 12 bin işletmeye 367 milyon liralık işletme sermayesi desteği verildiği bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl başında yeni aşamasını duyurduğu programa, imalat sektörünün yanı sıra hizmet ve ticaret sektörlerinin dahil olduğu ve gençlerin istihdamına yönelik bir kurguya geçildiği ifade edildi.

Destek tutarı artırıldı

Açıklamada, son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan ve alacağı ilave personeli 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdünde bulunan işletmelerin, programa başvurmaya başladığı belirtilerek, mikro işletmelerin 2, küçük işletmelerin de 5 personele kadar yararlanabildiği programın 3'üncü döneminde 100 bin lira olan destek tutarının, 4'üncü fazda 125 bin liraya çıkartıldığı kaydedildi.

Program kapsamında 10 Ekim'e kadar başvurularını yapan işletmelerin, ilave personeli istihdam ederek, 28 Kasım'a kadar KOSGEB'den istihdam başına 125 bin lira olan ödemeyi talep edebileceği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını hedefleyen programda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebiliyor.

Destekten, üniversite mezununun yanı sıra meslek lisesi, teknik lise veya mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabiliyor. Desteği kullanan işletmeler, ilk 24 ay bir ödeme yapmayacak. Sonraki 24 ayda 6 eşit taksitle KOSGEB'e geri ödemede bulunacak. Geri ödemede, herhangi bir faiz veya komisyon alınmayacak. Desteğin ilk geri ödeme taksitleri Eylül 2024'te başlayacak."

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