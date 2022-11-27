Edirne'de sıvı yağ fabrikasında yangın
Edirne'de sıvı yağ üreten bir fabrikanın depolama alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Haber Giriş : 27 Kasım 2022 17:20, Son Güncelleme : 27 Kasım 2022 17:22
Havsa ilçesi kara yolu üzerindeki sıvı yağ üreten fabrikanın depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız