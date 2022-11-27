Ankara'da 'Büyük Eczacı Mitingi' düzenlendi

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıtpark'ta Türk Eczacıları Birliği'nin çağrısıyla 'Büyük Eczacı Mitingi' düzenlendi.



Mitinge, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekilleri, eczacı odaları üyeleri, eczacılık fakülteleri öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güvenlik tedbirleri altında yapılan mitingde eczacılar, hak kayıpları, ekonomik koşullar, ilaç fiyat farkları ile ilgili eleştirilerde bulundu.



Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, mesleklerine karşı yapılan haksızlıklara karşı durmak için mitingi yaptıklarını söyledi. Salgın sürecinde kesintisiz sağlık hizmeti verdiklerini dile getiren Üney, eczacılarla ilgili yapılan düzenlemelerin yeterli olmadığını belirtti.



Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ilaç alım protokolünde sıkıntılar yaşandığını, iyileştirme yapılmasını istedi.