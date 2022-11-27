Bakan Koca duyurdu: Yerli HVP tanı kiti yolda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda HPV aşına dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, HPV aşısının ardından HPV tanı kitinin de önümüzdeki ay içinde kullanıma sunulacağının müjdesini verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rahim ağzı kanserinin en önemli nedeni olan HPV virüsüne karşı aşılamanın belli gruplardan başlatılarak uygulanacağını duyurmuştu. Bakan Koca, bugün Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda yerli HPV tanı kitinin de 1 ay geçmeden kullanıma alınacağını söyledi.
Bakan Koca paylaşımında şunları söyledi:
"HPV aşısıyla ilgili test kiti üretimi için Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı görevlendirdik. Bir ayı geçmeden yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız."
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HPV aşısıyla ilgili test kiti üretimi için Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı görevlendirdik. Bir ayı geçmeden yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 27, 2022
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sorulara Cevaplar pic.twitter.com/mKutAJNrdl