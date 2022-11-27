Rize'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Rize'de bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık üç metre yükseklikten düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2022 19:02, Son Güncelleme : 27 Kasım 2022 19:04
Rize'de Karadeniz Sahil Yolu Rize geçişi Çiftekavak mevkisinde, Polat Y. yönetimindeki otomobil bariyerlere çarptı.
Yaklaşık üç metre yükseklikten balıkçı barınaklarının bulunduğu alana düşen otomobildeki Bilal Çukur ve Mazlum Şentürk olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan sürücü Polat Y. ile araçtaki Berat Aşkın Ulaşın ve Muhammet Yasin Akarsu, Rize'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız