Malatya'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2022 19:04, Son Güncelleme : 27 Kasım 2022 19:05
Malatya'da Bedriye Korkmaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen araç, Sürgü Mahallesi Karşıyaka mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile aracın römorkunda bulunan Ramazan Korkmaz ve Abdullah Esen yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız