Muhalefetin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği yarın açıklanıyor

Altı muhalefet partisinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem anayasa değişikliği önerisi tamamlandı.

Öneriler liderlerin de katılacağı toplantıyla kamuoyuna açıklanacak. Açıklamada parlamenter sisteme geçiş sürecinin nasıl olacağı, ne kadar süreceği bilgileri yer alacak.

Ardından güçlendirilmiş parlamenter sistem için anayasanın hangi maddelerinin, neden değiştirileceği anlatılacak. Yaklaşık 100 maddede değişiklik öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı yetkileri, hükümet kurulması ve devrilmesi, anayasal kurumlar, yargı ve temel hak ve özgürlükler başlıklarında değişiklikler planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI NASIL SEÇİLECEK?

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin kısıtlanması ancak halk tarafından seçilir hükmünün değiştirilmemesi öngörülüyor.

Parlamenter sisteme ilişkin "istikrarsızlık" eleştirilerine karşı, hükümetlerin devrilmesini zorlaştırıcı hükümlerin öneriler arasında yer alması bekleniyor.

Ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısının yeniden düzenlenmesi, YÖK'ün kaldırılması gibi bazı başlıkların metinde olduğu belirtiliyor.

Toplantının ardından 6 siyasi partinin genel başkanı, 9. toplantı için Demokrat Parti evsahipliğinde bir araya gelecek.

ADAY KİM OLACAK?

CHP lideri 2023'teki Cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Seçeceğiniz cumhurbaşkanı adayı egosunun esiri olmayacak. Bir imzayla her şey oluyor, nereden çıktı bu güçlendirilmiş parlamenter sistem' derse olmaz. Yine 6'lı masayı çalıştıracak olan, temel bazlı kararları beraber alma sözü verecek birisi olması lazım" dedi.