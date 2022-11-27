İYİ Parti kongresinde kavga: 1 yaralı
İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde çıkan kavgada parti üyesi Ümit Altun, darp dilerek yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Kasım 2022 21:55, Son Güncelleme : 27 Kasım 2022 21:56
İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, bugün 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Kongrede 2 grup arasında kavga çıktı. Çıkan arbedede partililerden Ümit Altun arasında husumet bulunan kişiler tarafından darp edildi. Baygınlık geçirerek yere yığılan Altun, 2 kişinin kucağında salondan çıkarıldı.
Altun'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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