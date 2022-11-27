İzmir derbisinde yaralanan kaleci ve taraftarın tedavisi sürüyor
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in başında kesik oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı, tribüne atılan yabancı madde nedeniyle yaralanan bir taraftarın ise ameliyata alındığı öğrenildi. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylar sonrası açıklama yaptı.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada, sahaya giren bir taraftarın köşe gönderiyle vurduğu Ozan Evrim Özenç, ambulansla Medicana International İzmir Hastanesine kaldırıldı.
Özenç'in başında kesik bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatılması sonucu yaralanan taraftar Mehmet Çakır da sahaya giren ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çakır'ın fişek benzeri bir maddenin isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandığı ve ameliyata alındığı belirtildi.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatmış, yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmuş, daha sonra müsabaka tatil edilmişti.İzmir derbisi tatil edildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylar sonrası
açıklama yaptı. Çelik, ''Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz.
Hukuki süreci takip edeceğiz'' dedi.
Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Göztepe-Altay maçında yaşanan hadiseler hepimizi çok üzdü.Ömer Çelik (@omerrcelik) November 27, 2022
Yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz.
Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz.
Spor barıştır, kardeşliktir, centilmenliktir.