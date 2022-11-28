Gaziantep'te 5 yaşındaki kızını aç bırakıp, işkence eden cani anne tutuklandı

Türkiye'nin kanını donduran olay, Gaziantep'te yaşandı. Zeytin toplamak için köye giden ve 5 günlüğüne evden ayrılan baba Cihan Y., eve döndüğünde 5 yaşındaki kızının bir deri bir kemik kaldığını, işkenceye uğradığını görünce hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

AÇ BIRAKIP, DARP ETMİŞ

İhbar sonrası eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğa olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Ardından hastaneye kaldırılan çocuğun uzun süre aç bırakıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildiği tespit edildi.

ANNE TUTUKLANDI

Tedavisi devam eden çocuğun annesi tarafından darp edildiği, aç bırakıldığı ve işkence edildiği öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan ve zihinsen engelli olduğu öğrenilen anne tutuklandı.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte annesi tarafından işkence edilerek günlerce aç bırakılan 5 yaşındaki Firdevs Y. ile ilgili açıklamada bulundu.

Kızına şiddet uygulayan annenin zihinsel engelli olduğunu açıklayan Vali Gül, annenin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, diğer çocukların ise devlet korumasına alındığını duyurdu.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALDINDI

Vali Gül, konu ile ilgili açıklamasında, "Zihinsel engelli bir annenin, 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Kızımızın tedavisi Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Çocuklar, sosyal hizmetler çerçevesinde devlet korumasına alınmıştır. Şüpheli kişi mahkeme tarafından tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

"EŞİM SÜREKLİ KIZIMA ŞİDDET UYGULUYORDU"

Öte yandan baba C.Y., eşinin sürekli kızına şiddet uyguladığını ifade ederek, "Bu yeni bir olay değil, geçen seneden beri eşim kızıma şiddet uyguluyormuş. Bazen diğer çocuklarıma da şiddet uyguluyordu. Ama özellikle kızıma çok şiddet uyguluyordu" dedi.

Dün ikindi sıralarında eve geldiğini söyleyen baba C.Y., "Kapı kapalıydı havalandırmadan eve girdim. Eve girdiğimde çocuk odada bitkin bir halde yatıyordu. Gözleri şiş ve mosmordu, kollarında ısırık izleri vardı. Sonrasında hemen 112 sağlık ekiplerini arayarak hastaneye yetiştirdim. Şu an sağlık durumu biraz iyiye gitti ama hala durumu ağır. Halim ortada, çocuğum çok kötü durumda ne yapacağımı bilemiyorum. Diğer çocuklarım da perişan halde. Çocuğuma bir şey olmasın diye doğru düzgün çalışamıyorum. 3 gün zeytin topladım çocuğumu bu halde buldum" ifadelerini kullandı.

"EŞİM KIZIMI SEVMİYOR"

Eşi F. Y'nin kızını sevmediğini ifade eden baba C.Y., "Eşim kız çocuğunu sevmiyor. Erkekleri seviyor ama kızı sevmiyor. O yüzden sürekli şiddet uyguluyordu. Onun cezaevinden çıkmasını istemiyorum, raporu olmasına rağmen çıkmasın içeriden. Yetkililerden çocuklarımı yurda almalarını istiyorum" diye konuştu.