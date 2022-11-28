Bakan Koca'dan 3 milyon kişiye uyarı: Bir açıklamanız var mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, MHRS'den randevu alıp randevusuna gitmeyen 2 milyon 866 bin kişi olduğunu açıklayarak uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan, MHRS'den randevu alıp randevusuna gitmeyen vatandaşlara uyarıda bulundu.
2 milyon 866 bin 7 kişinin randevusuna gitmediğini belirten Koca, gidilmeyen randevuların sistemi yavaşlattığını açıkladı.
"Geçtiğimiz ay tam 2 Milyon 866 Bin 7 kişi, MHRS üzerinden randevu aldığı halde muayene olmaya gelmedi. Randevusuna gelmeyenlerin, randevu almak isteyip de beklemek zorunda kalanlara bir açıklaması olabilir mi? Gelinmeyecek randevular iptal edilmelidir." diyen Bakan Koca,"MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin oranı önceki aylarda %30 iken, bu oran Ekim ayında %25'e indi. Randevu almak isteyip de beklemek zorunda kalanlara imkan sağlandı. Randevularda ciddi olmalıyız. Gelmeyeceği randevuyu iptal edenlere teşekkür ediyorum." dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız