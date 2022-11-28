Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 50 personel alınacak

'Dünyanın neresinde bir zulüm varsa, açlıktan ölen biri varsa bu hepimizin üstünedir'
'Dünyanın neresinde bir zulüm varsa, açlıktan ölen biri varsa bu hepimizin üstünedir'
100.000 TL'ye Kadar %1.55 Oranlı Kredi!
100.000 TL'ye Kadar %1.55 Oranlı Kredi!
Sponsorlu İçerik
Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
Otomobilde indirim sonrası bayilere koşanlar hüsran yaşadı
Otomobilde indirim sonrası bayilere koşanlar hüsran yaşadı
Altılı Masa 85 maddelik anayasa taslağını açıklıyor!
Altılı Masa 85 maddelik anayasa taslağını açıklıyor!
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Kabine bugün toplanıyor: Öncelikli gündem terörle mücadele
Kabine bugün toplanıyor: Öncelikli gündem terörle mücadele
Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Bakan Koca'dan 3 milyon kişiye uyarı: Bir açıklamanız var mı?
Bakan Koca'dan 3 milyon kişiye uyarı: Bir açıklamanız var mı?
İzmir Valisi Köşger: Olaylarla ilgili 13 kişi gözaltında
İzmir Valisi Köşger: Olaylarla ilgili 13 kişi gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır ve Suriye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır ve Suriye mesajı
'Terör örgütleri 2023 için harekete geçirildi'
'Terör örgütleri 2023 için harekete geçirildi'
KPSS DHBT-2022 soruları ve cevapları açıklandı
KPSS DHBT-2022 soruları ve cevapları açıklandı
'Hain saldırının hesabı soruldu!' Bakan Akar: 3'ü bugün 13 terörist etkisiz hale getirildi
'Hain saldırının hesabı soruldu!' Bakan Akar: 3'ü bugün 13 terörist etkisiz hale getirildi
Bu ilçede belediye ekmeği 1 liraya satıyor
Bu ilçede belediye ekmeği 1 liraya satıyor
1 TL'nin üretim değeri 3 TL oldu mu? Darphane'den açıklama geldi
1 TL'nin üretim değeri 3 TL oldu mu? Darphane'den açıklama geldi
Gözler Kabine Toplantısı'nda: Gündemde sözleşmeliye kadro ve EYT
Gözler Kabine Toplantısı'nda: Gündemde sözleşmeliye kadro ve EYT
Taksi toplu taşımadan ucuz oldu...Taksiciler zam istiyor
Taksi toplu taşımadan ucuz oldu...Taksiciler zam istiyor
Başörtüsü düzenlemesi bu hafta TBMM'ye sunuluyor
Başörtüsü düzenlemesi bu hafta TBMM'ye sunuluyor
Bakanlık, 39 vekil hakkındaki 63 fezlekeyi Cumhurbaşkanlığına gönderdi
Bakanlık, 39 vekil hakkındaki 63 fezlekeyi Cumhurbaşkanlığına gönderdi
Maliye 2 bin 916 adet vergi suçlusu tespit etti, savcılığa bildirdi
Maliye 2 bin 916 adet vergi suçlusu tespit etti, savcılığa bildirdi
Yurt dışından öğrenci kabulü 'TR-YÖS' ile standartlaşacak
Yurt dışından öğrenci kabulü 'TR-YÖS' ile standartlaşacak
Alevi dedeler: Devlet ilk kez bizi resmen kabul etti
Alevi dedeler: Devlet ilk kez bizi resmen kabul etti
Fuat Oktay: Gıdada fahiş fiyatları yakından takip ediyoruz
Fuat Oktay: Gıdada fahiş fiyatları yakından takip ediyoruz
TTB'nin T'si gidiyor, odalara alternatif geliyor
TTB'nin T'si gidiyor, odalara alternatif geliyor
Düzce'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Düzce'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
Pençe-Kilit Harekatı'nda 2 şehit, 3 asker yaralı
Pençe-Kilit Harekatı'nda 2 şehit, 3 asker yaralı
Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi
Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı
Ana sayfaKPSS KPSS, EKPSS ve Personel Alım Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 50 personel alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, merkez teşkilatı ile çeşitli illerde görevlendirilmek üzere 50 personel alacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 08:52, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 09:09
Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 50 personel alınacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alımı yapılacak 23 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı ile 8 denizcilik uzman yardımcısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının merkez teşkilatında istihdam edilecek.

Adaylar, 28 Kasım-27 Aralık döneminde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı'na (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların sadece bir başvuru hakkı olacak.

2021 veya 2022 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağırılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste ile sözlü sınav tarihi Bakanlığın internet sitesinden (www.uab.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak. Sözlü sınav, 2023'te Ankara'da yapılacak.

- 19 sürekli işçi alınacak

Bakanlığın diğer ilanına göre, İstanbul, İzmir, Samsun ve Trabzon'da çalıştırılmak üzere 19 sürekli işçi alınacak.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden 28 Kasım-2 Aralık döneminde yapılacak. Adaylar, iş başvurusu yaptıkları tarihte açık iş ilanında belirtilen illerden ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabilecek. İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 12 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonu'nda noter tarafından gerçekleştirilecek.

Kura çekimi aracılığıyla sözlü, sözlü/uygulamalı sınava katılmak üzere belirlenen asıl adayların ve ihtiyaç duyulması halinde yedeklerin hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri ile belge tesliminden sonra yapılacak sözlü/uygulamalı sınava ilişkin bilgiler "www.uab.gov.tr" internet sitesinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Sözlü/uygulamalı sınav sonucu atamaya hak kazanan asıl adayların, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasını müteakip atama işlemleri başlatılacak.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Kamuya 602 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
Kamuya 602 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
TİHEK, 15 insan hakları ve eşitlik uzman yardımcısı alacak
TİHEK, 15 insan hakları ve eşitlik uzman yardımcısı alacak
Yargıtay, sözlü sınavla 6 engelli sürekli işçi ile 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Yargıtay, sözlü sınavla 6 engelli sürekli işçi ile 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak
TÜBA 12 personel alacak
TÜBA 12 personel alacak
Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı
Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı

Bu Habere Tepkiniz

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır
Fiilen üst kadroların görevinin yapılması o kadroya sınavsız atanma hakkı verir mi?

Fiilen üst kadroların görevinin yapılması o kadroya sınavsız atanma hakkı verir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İç Yapımlar Koordinatörlüğünde yapım ve yayın elemanı olarak görev yapan davacının, yıllardır bilfiil prodüktör ya da yönetmen olarak görevlendirildiğinden bahisle sınavsız olarak atanmasının reddedilmesine yönelik işlemi hukuka uygun buldu.
300 TL üzeri alışverişte 50 TL indirim

300 TL üzeri alışverişte 50 TL indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel.html
Balıkesir Üniversitesi'nin kamu yararı gerekçesiyle iptal ettiği kadronun arka planı

Balıkesir Üniversitesi'nin kamu yararı gerekçesiyle iptal ettiği kadronun arka planı

Balıkesir Üniversitesinin Edremit Meslek Yüksek Okulu'nda istihdam edilmek üzere İnşaat Mühendisliği alanında Öğretim Görevlisi kadrosu için 01/08/2022 tarihinde "İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olup alanında 3 yıl tecrübeye sahip olmak" özel şartıyla Resmi Gazete de ilana çıkılmıştır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Anayasa Mahkemesi 30 Kasımda 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 30 Kasımda 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 30 Kasım 2022 tarihli Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkeme 9 dosyayı esastan karar bağlayacak olup, 9 dosya hakkında da ilk incelemeyi yapacak.
MEB Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Okul Pansiyonları Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

MEB Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Okul Pansiyonları Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 25/11/2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptaline ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 15/04/2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada kararını verdi.
ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM Başkanlığı 2023 yılında ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara ilişkin takvimi açıkladı.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinde açıklandı
Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, haberimiz üzerine kişiye özel şartla ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltmeye gitti!
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Ardahan'da da park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu.
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Haftanın fırsat ürünleri (28-04)

Haftanın fırsat ürünleri (28-04)

28 Kasım 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.