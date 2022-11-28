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Özel sektörün beklediği haber geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı 1000 lira yatıyor!

Doğal gaz faturalarıyla başı dertte olan milyonlarca özel sektör çalışanlarına bir nefes aldıracak düzenleme yürürlüğe girdi. Artık özel sektör çalışanlarına verilen 1000 liralık doğal gaz ve ısınma (kömür, odun) yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 10:00, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 10:05
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Özel sektörün beklediği haber geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı 1000 lira yatıyor!

Havaların soğumasıyla ısınmak için doğal gaza yüklenen vatandaşlar, gelecek faturaları şimdiden kara kara düşünüyor. Devletin ihtiyaç sahiplerini sağladığı doğal gaz desteğinin bir benzeri artık özel sektör çalışanları için de olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, artık özel sektör çalışanlarına verilen 1000 liralık doğalgaz ve ısınma (kömür, odun) yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak. Söz konusu ödemeler 30 Haziran'a kadar geçerli.

İşverenler tarafından sağlanacak olan bu destekle milyonlarca çalışan, yaklaşan kış ayları öncesi elektrik ve doğal gaz yardımı alabilecek. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, detaylar da netleşti.

1000 TL'lik ısınma yardımı

Milyonlarca özel sektör çalışanlarına ilaç gibi gelecek doğal gaz yardımı yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, artık özel sektör çalışanlarına verilen 1000 liralık doğal gaz ve ısınma (kömür, odun) yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak.

30 Haziran'a kadar geçerli

İstisna 9 Kasım 2022-30 Haziran 2023 tarihleri arasında (toplam 8 ay) yapılacak ödemeler için geçerli olacak.

İstisnanın şartları neler?

Isverenler tarafından çalışanlara yapılacak söz konusu odemelerin istisna kapsamında degerlendirilebilmesi icin;

*Elektrik, dogalgaz ve diger ısınma giderlerine karsılık olmak uzere yapılması,

*Aylık 1.000 TL'yi asmaması,

*Mevcut ucretlerine ilave olarak yapılması gerekiyor.

Çalışandan fatura istenecek mi?

İşverenlerin yapacakları ödemeler için çalışanlarından elektrik, dogal gaz ve diger ısınma giderleriyle ilgili fatura veya herhangi bir belge istemeyeceği belirtildi.

633 Lira ödemeden kurtulacaklar

İşverenler net 1.000 liraya kadar yapacakları söz konusu ödemeler nedeniyle bir asgari ücretlide 633 lira ödemeden kurtulacak.

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