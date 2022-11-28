Kadının fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı! Çıkan kavgada can verdi
Kars'ın Selim ilçesinde, sosyal medyada paylaşılan görüntü nedeniyle iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 10:10, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 09:30
İlçeye bağlı Akyar köyünde, çektiği kadının videosunu "beni bul" notuyla sosyal medyada paylaşan O.D. ile söz konusu kadının ailesi arasında tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, O.D, U.D, ve Ö.K. yaralandı.
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralılardan O.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız