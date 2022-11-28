Adana'da FETÖ operasyonu: 10 tutuklama
Adana'da FETÖ soruşturması nedeniyle gözaltına alınan 72 şüpheliden 10'u tutuklandı, 62'sine adli kontrol verildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 09:59, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 10:20
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerine 'gaybubet evi ayarlayan ve yurt dışına kaçmalarını organize eden, sohbet toplantısı düzenleyen ve katılan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen 75 şüphelinin yakalanması için 21 Kasım'da Adana merkezli 7 ilde şafak operasyonu düzenlendi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız