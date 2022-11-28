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Türkiye'den 118 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi

ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasında ilk 1000'de 9 Türk üniversitesi yer alırken, en iyi dereceyi Hacettepe Üniversitesi 517'nci sırayla elde etti- İstanbul Üniversitesi 639'uncu, Ankara Üniversitesi 745'inci, İstanbul Teknik Üniversitesi 778'inci, ODTÜ 810'uncu üniversite olarak dünya sıralamasına girdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 13:20, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 13:21
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Türkiye'den 118 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi

- ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasına Türkiye'den 118 üniversite girdi.

Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP'ın dünya sıralaması listesi bugün "http://www.urapcenter.org" internet sitesinden dünya kamuoyuna açıklanacak.

AA'nın edindiği bilgiye göre, URAP Laboratuvarı'nda, dünyanın ilk 3 bin üniversitesini sıralamak için "makale", "atıf", "toplam bilimsel doküman", "toplam yayın etkisi", "toplam atıf etkisi", "uluslararası iş birliği" olmak üzere 6 alandaki akademik üretkenlik göstergesi kullanıldı.

Etki değeri en düşük olan son yüzde 25'lik dilime giren dergilerdeki makalelerle etki değeri sıfır veya henüz belirlenmemiş olan dergilerdeki makaleler bu sıralamada değerlendirme dışında bırakıldı. Sıralamada 1000 ve daha fazla yazarlı makaleler de değerlendirmeye alınmadı.

URAP sıralamasında, dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasına Türkiye'den 118 üniversite girdi. Sıralamada, 9 üniversite, 501-1000 aralığında yer aldı. Bu 9 üniversite içinde 517'nci sıra ile Hacettepe Üniversitesi, en iyi dereceyi yapan üniversite oldu. Bu sıralamasıyla aynı zamanda "dünyanın ilk 500 üniversitesi" hedefine en yakın olan Hacettepe Üniversitesinin makale sayısı da dünya ortalaması ile uyum gösterdi.

Hacettepe Üniversitesinin ardından en iyi dereceyi yapan 10 üniversite ile dünya sıralamasındaki yerleri şöyle:

"İstanbul Üniversitesi 639'uncu, Ankara Üniversitesi 745'inci, İstanbul Teknik Üniversitesi 778'inci, ODTÜ 810'uncu, Gazi Üniversitesi 877'nci, Ege Üniversitesi 889'uncu, Koç Üniversitesi 957'nci, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa 965'inci, Atatürk Üniversitesi 1006'ncı."

- Çin, ABD gibi ilk 10'a 3 üniversitesi ile birden girdi

Sıralamada, Harvard Üniversitesi "dünyanın en iyi üniversitesi" olarak geçen yıllarda olduğu gibi yine birinci sıraya yerleşirken, Toronto Üniversitesi ikinci, University College London da üçüncü oldu.

Sıralamada, Çin Halk Cumhuriyeti üniversitelerinin yükselişi de dikkati çekti. Ülkenin 1998'den bu yana desteklediği 9 üniversite her yıl kendilerini daha da geliştirdi ve 2003'ten bu yana tüm dünya sıralamalarında yükselmeye devam etti ve Çin'in 9 üniversitenin tümü ilk 100'e girmeyi başardı.

Bu başarının ötesinde, ülkenin Shanghai Jiao Tong, Tsinghua ve Zhejiang isimli 3 üniversitesi, dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi arasında yer aldı.

Çin üniversitelerinin bu başarısı, Harvard, Stanford ve Johns Hopkins üniversiteleri ile ilk 10'da 3 üniversiteye sahip ABD ile benzerlik gösterdi.

- "Bilimsel yayınları artırma çabası umut verici"

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut, yaptığı açıklamada, sayıları 200'ü aşan Türk üniversitelerinin sıralamalarda yükselebilmek için bilimsel yayınlarını artırma çabalarının umut verici olduğunu ifade etti.

Ancak URAP 2022-2023 dünya sıralamasında Türk üniversitelerinin umulan yükselişi gösteremediğini belirten Akbulut, bunun temel nedeninin, yayın ve atıfların sayısının azlığı ile makalelerin etki değeri düşük dergilerde yayınlanmaya devam etmesi olduğunu bildirdi.

Akbulut, Türkiye kaynaklı makalelerin sadece yüzde 22,67'sinin etki değeri en yüksek dergilerde yayımlanabildiği için Türk üniversitelerinin bilimsel yayınlarının atıf alma oranının dünyanın ortalamasının altına düştüğüne dikkati çekti.

Bu yıl yapılan URAP dünya sıralamasında, dünyanın ilk 3000 üniversitesi arasına 118 Türk üniversitesinin girmesine ilişkin Akbulut, "Türkiye'nin 118 üniversitesi arasında ilk 100'de, ilk 250'de ve ilk 500'de yer alabilen üniversitesi yoktur. İlk 1000'de sadece 9 üniversitemiz yer almaktadır, dünya sıralamasında ilk 3000'de 100'den fazla üniversitemizin yer almasına karşın, üst sıralarda arzu edilen sayıda üniversitemizin olmayışı, etki değeri yüksek dergilerdeki yayın sayılarımızın yeterince artırılamadığını göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

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