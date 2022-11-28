Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!
Balıkesir Üniversitesi, dün gündeme getirdiğimiz tartışmalı öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 13:56, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 13:58
Memurlar.Net'te dün itibarıyla "Balıkesir Üniversitesinin Kamu Yararı Gerekçesiyle İptal Ettiği Kadronun Arka Planı" başlığıyla verdiğimiz haberde; ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 3 Kasım 2022 tarihinde ilan edilen Edremit Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi kadrosunun arka planında yaşanan kayırmacılık hikayesini sizlerle paylaşmıştık.
Bu haberimiz üzerine, Balıkesir Üniversitesi web sayfasından yayımlanan duyuruda, ilgili öğretim görevlisi kadrosunun "kamu yararı, hizmet gerekleri ve akademik ihtiyaçlar" dikkate alınarak İPTAL edildiği ifade edilmiştir.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız