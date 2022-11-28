İYİ Parti, Altındağ İlçe Kongresi'nde yaşananlara ilişkin disiplin süreci başlattı
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Altındağ İlçe Kongresi'nde yaşanan kavgayla ilgisi olanlar hakkında disiplin süreci başlatıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 15:18, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 15:19
Zorlu, sosyal medya hesabından, İYİ Partinin 3. Olağan Kurultaya hazırlık çalışmaları kapsamında pazar günü gerçekleştirilen Altındağ İlçe Kongresi'nde yaşananlara ilişkin paylaşımda bulundu.
Zorlu, paylaşımında, "27 Kasım Pazar günü Altındağ ilçe kongremizde asla kabul etmediğimiz üzücü olaylar yaşanmıştır. İYİ Parti olarak demokratik, katılımcı ve dayanışma esaslı siyaset anlayışımız gereğince ilgililer hakkında Ankara İl Başkanlığımızca disiplin süreci başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız