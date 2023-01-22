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5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memur engelli emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlarsa, ayrıca engellilik oranı aylık bağlanmasına yeterli olmayacak şekilde düşerse engellilikten dolayı yaşlılık aylığı kesilir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Ocak 2023 00:10, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 14:20
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5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

Soru: Merhaba, Kamudan 2008 sonrası memur olduğum için 5510 yasasına bağlı olarak engelli emekliliği gerçekleşti. Fakat bakanlıktan aldığım bilgiye göre eğer ki özel sektörde sigortalı olarak işe başlarsam emekli maaşının tamamen kesileceği ve sonrasında emekli aylığını yeniden bağlatmak için çok uğraşmam gerektiği belirtildi. Bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler:

İlk defa 2008 yılı Ekim ayından itibaren çalışmaya başlamış olanlar hakkında 5510 sayılı Kanun Madde 28 hükümleri uygulanır. Bu madde hükmünde öngörüldüğü üzere, memur ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce en az çalışma gücünün % 60 ını veya görevini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiğinin SGK Sağlık Kurulunca tespiti halinde malullük aylığından yararlanamama durumunda, memur için engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için en az 15 yıldan beri sigortalı olmak ve bu sigortalılık süresi içerisinde de en az 3960 gün SGK primleri ödenmiş hizmetinin olması şartı aranır.

Ayrıca, SGK nca Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

-% 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

-% 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

SGK primleri ödenmiş hizmetleri olması şartıyla yaş şartı aranmadan yaşlılık aylığı bağlanma durumları da bulunmaktadır. Ancak, önemli olan diğer bir husus ta bu durumda olanlar kontrol muayenesine tabi tutulabilmektedirler.

5510 sayılı Kanunda özel olarak engelli emekli aylığı kavramı bulunmamaktadır. Engelliliklerinden dolayı bağlanan aylık yaşlılık aylığı olarak ifade edilmektedir.

5510 sayılı Kanun Madde 30 hükmünde yaşlılık aylığının kesilmesi şartları olarak; Aylık bağlandıktan sonra işçi, esnaf, memur, yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlanılması hali belirtilmiştir.

5510 sayılı Kanun Madde 94 hükmünde de Kontrol muayenesine tabi tutulacak aylık bağlanma çeşitleri gösterilmiş, bu maddede malullük, vazife malullüğü aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olma durumu kontrol muayenesi kapsamında sayılmıştır. Ayrıca bu maddenin uygulanmasına ilişkin usül ve esasların da, SGK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Madde 57 hükmünde yaşlılık aylığının kesilmesi şartları belirtilmiş, sadece çalışma gücünün %40 ile %59 arasında kaybedilmesi nedeniyle yaşlılık aylığı alanların yapılan ontrol muayenesi sonucu, çalışma gücündeki kayıp oranının %40'ın altına düştüğünün anlaşılması halinde yaşlılık aylığı kesileceği belirtilmiştir.

Bu hükümlerden anladığımız, göreve engellilikleri nedeniyle başlamış olanların kontrol muayenesine tabi tutulmayacağı, sadece yukarıda belirttiğimiz üzere % 40 ile % 59 arasındaki çalışma gücü kaybı nedeniyle yaşlılık aylığı alanların istenirse bu oranlarda, yani aylık bağlanmaya hak kazanılıp kazanılmayacağı noktasındaki oranların tespitine yönelik olarak kontrol muayenesine tabi tutulacakları durumudur.

Bu bağlamda değerlendirmemiz şöyle olacaktır:

Sizin durumunuzu göreve engellilik nedeniyle göreve başladığınızı anladığımızdan, engelliliğinizden dolayı yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra şayet uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başlamanız halinde yaşlılık aylığınızın kesilmesi gerektiğini, şayet sadece iş kazası ve meslek hastalığı kesintilerine tabi olarak çalışmaya başlamanız halinde ise kesilmemesi gerektiğini ve bu görevlerinizden ayrıldıktan sonra yeni bir sağlık kurulu raporunun istenmemesi gerektiği yönündedir.

Ancak, çalışma gücü kaybı nedeniyle bir emekliliğiniz söz konusu ise ve engellilikten dolayı kontrol muayenesine tabi tutulur şeklinde raporunuz incelenmiş ise veya SGK tarafından incelenmesi istenip oranlar düşer ise engellilikten dolayı almış olduğunuz yaşlılık aylığının özel sektörde olsa çalışmaya başlamanız halinde kesilmesinin gerektiğini, bu çalışmalarınızı sonlandırmanız halinde tekrar müracaat etmeniz halinde yeni alınması gerekli olan raporun temini ve SGK Sağlık Kurulu tarafından incelenmesi neticesinde aylıklarınızın tekrar bağlanması gerektiğini, dolayısıyla kontrol muayenesi sistemine de dahil olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Değerlendirmelerimiz tamamıyla verdiğiniz bilgiler ve yasal mevzuat çerçevesinde yapılmıştır. Yine de, herhangi bir hak kaybı ortaya çıkmaması açısından bu durumunuzu Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak müracaat edip alınacak cevaba göre hareket etmenizi tavsiye edebiliriz.

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