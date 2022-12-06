Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

Fuat Oktay açıkladı: Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak?
Fuat Oktay açıkladı: Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak?
Sigortam.net'ten 2023'e girerken 23 muhteşem hediye!
Sigortam.net'ten 2023'e girerken 23 muhteşem hediye!
Sponsorlu İçerik
TESK Başkanı teklif etti: Zincir marketlere ürün sınırlaması mı geliyor?
TESK Başkanı teklif etti: Zincir marketlere ürün sınırlaması mı geliyor?
Pençe-Kilit bölgesinde EYP patladı, 1 binbaşı şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde EYP patladı, 1 binbaşı şehit oldu
Bu haftanın 'yalan haberleri' açıklandı
Bu haftanın 'yalan haberleri' açıklandı
İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan İBB'deki terör soruşturmasına dair açıklama
İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan İBB'deki terör soruşturmasına dair açıklama
Motorine 69 kuruş indirim geldi
Motorine 69 kuruş indirim geldi
Kripto para borsası davası ticari dava sayılmadı
Kripto para borsası davası ticari dava sayılmadı
TOKİ: T.C. vatandaşı olmayanlara konut satışı yapılmıyor
TOKİ: T.C. vatandaşı olmayanlara konut satışı yapılmıyor
Ölümle sonuçlanan arbedede polis memuruna tutuklama
Ölümle sonuçlanan arbedede polis memuruna tutuklama
Bahçeli: Altılı masada benim tercihim sınıf arkadaşımdır
Bahçeli: Altılı masada benim tercihim sınıf arkadaşımdır
Bakan Bozdağ'dan İKM'lere müjde: Önemli adımlarımız olacak!
Bakan Bozdağ'dan İKM'lere müjde: Önemli adımlarımız olacak!
DİSK'in asgari ücret talebi 13 bin 200 lira
DİSK'in asgari ücret talebi 13 bin 200 lira
Okulda bıçaklı kavga eden iki öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Okulda bıçaklı kavga eden iki öğretmen görevden uzaklaştırıldı
2023 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
2023 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
Bayilerde araç bulamayanlar ikinci el araç pazarına yöneldi
Bayilerde araç bulamayanlar ikinci el araç pazarına yöneldi
Kasımda fiyatı en fazla artan ürün 'tereyağı' oldu
Kasımda fiyatı en fazla artan ürün 'tereyağı' oldu
Altının gram fiyatı 1.079 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.079 lira seviyesinden işlem görüyor
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Erdoğan'dan 'pedagojik formasyon' açıklaması
Erdoğan'dan 'pedagojik formasyon' açıklaması
İETT otobüsü tramvayla çarpıştı: 19 yaralı
İETT otobüsü tramvayla çarpıştı: 19 yaralı
2 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu: 269 gözaltı
2 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu: 269 gözaltı
'6'lı masa AYM'yi Meclis'in üstünde konumlandırıyor'
'6'lı masa AYM'yi Meclis'in üstünde konumlandırıyor'
Cinsel saldırı şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldürüldü
Cinsel saldırı şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle buluştu
FETÖ'den ihraç askerler yurt dışına kaçarken yakalandı
FETÖ'den ihraç askerler yurt dışına kaçarken yakalandı
Başörtüsü teklifi imzaya açıldı
Başörtüsü teklifi imzaya açıldı
Bakan Özer: Dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşacak
Bakan Özer: Dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşacak
Asgari ücret görüşmeleri öncesi işçi kesiminin gözü enflasyonda
Asgari ücret görüşmeleri öncesi işçi kesiminin gözü enflasyonda
Yargıtay'dan ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
Advertisement
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

5434'e tabi memur için en az % 40 oranında engelli olarak mevzuata uygun göreve başlaması halinde 5400 gün hizmet; 5510' a tabi memur için de en az % 60 engellilik oranı mevcut iken göreve başlaması halinde 15 yıl sigortalılık süresi + 3960 gün hizmet şartı ile emekli olur ve başkaca bir şart aranmaz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 00:10, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 16:01
Yazdır
Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

Soru : Ben şu anda Emekli Sandığına tabi olarak engelli kadrosunda memur olarak görev yapmaktayım. Engelli kadrosun da atandım. E devlette bu şekilde yazıyor. (Sigortalılık süresinde 15 yıla tabidir.(Maluliyet Sebebiyle) 29.05.2023 tarihinde emekliliğe hak kazanır.(emekli olabilecek yaş ve/veya tarih, sigortalının halen veya son defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi görev yapmış olmaları durumunda geçerli olacaktır.)

sormak istediğim ne zaman emekli olurum? Emekli Maaşımda düşüş olur mu? Tazminatı ne kadar alırım? Aydınlatıcı cevap yazabilir misiniz. Teşekkürler kolay gelsin

Detaylar/Değerlendirmeler:

Konu hem 5434 hem de 5510 a tabi memurlar için olduğundan her iki kanun kapsamında konuyu değerlendirmekteyiz.

5434'e tabi memurlar hakkında yapılan uygulama:

5434 e tabi memurlar, 2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış kişilerdir. Bu kişiler hakkında tamamıyla 5434 hükümleri uygulanır. Bu işlemler bugün için 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü ve 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 hükmüne istinaden yapılmaktadır.

5434 hükümlerinde engellilik mevzuatından yararlanarak göreve başlamış olan memurların en az 15 hizmet yılları olduğunda emeklilik hakkının kazanılacağı belirtilmiştir.

Bu şekilde en az 15 hizmet yılı olan memur göreve başladığında da en az % 40 oranında engelli olduğunu belirtir sağlık raporuna sahip olduğundan istediği zaman emeklilik müracaatında bulunabilir. Ayrıca bu şekilde olanlar için SGK tarafından ayrıca bir belge istenilmemesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 hükmü gereği de, göreve girdikten sonra haklarında düzenlenen sağlık raporlarına göre de işlem yapılabilmektedir. Bu raporların Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi gerekir. SGK Sağlık Kurulu bu incelemeyi yapması sonucu memurun çalışma gücündeki kayıp oranını;
- % 50 ila % 59 arasında olduğunu tespit ederse memurun da en az 5760 gün (16 yıl) hizmeti varsa emekli olması mümkün olmaktadır.

- Şayet % 40 ila % 49 arasında olduğunu tespit ederse bu defa en az 6480 gün (18 yıl) hizmet aranmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2021 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapmış ve bu değişiklikle 5434'e tabi memurlardan göreve girdikten sonra çalışma gücü kaybı ortaya çıkanların, rahatsızlıklarından dolayı emeklilik talebinde bulunulmasında görevde olma şartını kaldırmıştır. Yeni duruma göre engellilikten dolayı aylık bağlanması müracaatının memur iken yapılmayacak olanlar istisnası sınırlı olarak sadece çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücü kaybı ortaya çıkanlar olarak belirlenmiştir.

5510'a tabi memurlar hakkında yapılan uygulama:

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memurluğa başlamış kişiler 5510 a tabidirler ve 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri şartlarını taşımaları kaydıyla engellik durumlarından dolayı emeklilik haklarını kazanırlar.

Genel olarak göreve girmeden önce çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilenlere malullük aylığı bağlanmaz. Ancak, malullük aylığı şartlarından farklı olarak engellilik durumlarından dolayı yaşlılık aylığı bağlanır.

Memur olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce yukarıda belirttiğimiz şekilde malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunmasından ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamama durumunda öncelikli olarak;

En az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün (11 yıl) SGK primleri yatırılmış hizmetleri olması kaydıyla yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Ancak, göreve başlamadan önce % 60 veya meslekte kazanma gücünü yitirecek derecede bir engeli olmadığı tespit edilirse, bu defa çalışmaya başladıktan sonraki durumuna bakılır ve memurun çalışma gücündeki kayıp oranına göre engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması şartları oluşur. Bu şartlar da şöyledir;

Memurun engellilik oranı;

- % 50 ila % 59 arasında ise ve bu durumu SGK Sağlık Kurulunca karara bağlanırsa memurun en az 16 yıldan beri sigortalı olması ve 4320 gün,

- % 40 ila % 49 arasında ise ve bu durumu yine SGK Sağlık Kurulunca karara bağlanırsa bu defa memurun en az 18 yıldan beri sigortalı olması ve 4680 gün,

SGK primleri yatırılmış hizmetinin olması şartlarını yerine getirdiklerinde engelliliklerinden dolayı yaşlılık yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Engellilikten emekli olmayı isteyenlerin mutlaka bu talepte bulundukları tarihte memur olarak çalışıyor olmaları gereklidir. Bu önemli bir şarttır. Şayet memur değil de işçi, esnaf veya hiç çalışmadığı bir sırada engellilikten dolayı talepte bulunsa da bu talebi kabul edilmez.

E-Devlet bilgileri konusu;

15 yıla tabidir uyarısının engellilik mevzuatına göre 5434'e tabi olarak göreve başlamış olduğunuzu belirtmiş olmanız nedeniyle doğru bilgi olduğunu değerlendirmekteyiz.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz şöyle olmaktadır:

2008 yılı Ekim ayından önce ve engellilik mevzuatına uygun olarak 5434'e tabi olarak göreve başlamış iseniz en az 5400 gün hizmetiniz olması halinde her zaman için engellilikten dolayı emeklilik talebinde bulunabileceğinizi, ancak bu tercihiniz olmaması halinde ise genel hizmet ve yaş koşullarını yerine getirdiğinizde emekli olabileceğinizi söyleyebiliriz.

Şayet, 2008 yılı Ekim ayından sonra engellilik mevzuatına uygun olarak 5510'a tabi olarak göreve başlamış iseniz en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmanız ve en az 3960 gün (11 yıl) SGK primleri yatırılmış hizmetleri olması kaydıyla yaşlılık aylığına hak kazanabileceğiniz, söyleyebiliriz.

Verdiğiniz bilgilere göre 5434'e tabi memur olduğunuz, yani 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluğa başladığınızı anlamaktayız. Bu durumda, hizmet süreniz, göreviniz, derece ve kademeniz gibi unsurlar esas alınarak emekli aylığınız hesaplanır ve her tam hizmet yılınıza karşılık emekli ikramiyesi ödenir. Bu hesaplamayı sitemizden yapabilirsiniz.

Ancak, her zaman belirttiğimiz gibi sağlık durumlarıyla ilgili olarak inceleme mercii Sosyal Güvenlik Kurulu Sağlık Kuruludur. Bu şekilde yapılacak işlemlerde öncelikli olarak Kurumunuzca SGK ile yazışma yapılmasını tavsiye etmekteyiz.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bu haftanın 'yalan haberleri' açıklandı
Bu haftanın 'yalan haberleri' açıklandı
TOKİ: T.C. vatandaşı olmayanlara konut satışı yapılmıyor
TOKİ: T.C. vatandaşı olmayanlara konut satışı yapılmıyor
Şikayet üzerine denetlenen zincir markette tarihi geçmiş ürün bulundu
Şikayet üzerine denetlenen zincir markette tarihi geçmiş ürün bulundu
Depremde dış cephesi zarar gören Düzce Adliyesindeki tadilat bitti
Depremde dış cephesi zarar gören Düzce Adliyesindeki tadilat bitti
71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti
71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti
Okulda bıçaklı kavga eden iki öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Okulda bıçaklı kavga eden iki öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Bu Habere Tepkiniz

Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

5434'e tabi memur için en az % 40 oranında engelli olarak mevzuata uygun göreve başlaması halinde 5400 gün hizmet; 5510' a tabi memur için de en az % 60 engellilik oranı mevcut iken göreve başlaması halinde 15 yıl sigortalılık süresi + 3960 gün hizmet şartı ile emekli olur ve başkaca bir şart aranmaz.
71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti

71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli diyetisyen kadrosundaki özel şartlardan dolayı 71 KPSS puanlı aday yerleşti!
Dev İndirim Fırsatı

Dev İndirim Fırsatı

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1694553.271972MEMURLAR.NET/B29014725.353376174;dc_trk_aid=544510084;dc_trk_cid=182837345;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
5 aylık verilere göre, memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?

5 aylık verilere göre, memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?

TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 5 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Her emekli, tekrar memurluğa başlayamaz, bunun için şartlar bulunur.
2000 yılı girişli kadın memur 20 yıldan mı, 25 yıldan mı emekliliğe hak kazanır?

2000 yılı girişli kadın memur 20 yıldan mı, 25 yıldan mı emekliliğe hak kazanır?

Kadın memurların emeklilik şartları 8 Eylül 1999 tarihinde değişmiş ve emeklilik için 20 hizmet yılı, 25 hizmet yılına yükseltilmiştir.
Davacının iddiaları araştırılmadan karar verilemez

Davacının iddiaları araştırılmadan karar verilemez

Danıştay 12. Dairesi, Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde mühendis olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptali ile özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Çalışanlarla sorun yaşayan başhekimin sözleşmesinin feshi hukuka uygun bulundu

Çalışanlarla sorun yaşayan başhekimin sözleşmesinin feshi hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 42. maddesine göre sözleşmeli statüde başhekim olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Danıştay 12. Dairesi, Ortaokulunda müdür olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun işlemini hukuka aykırı buldu.
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemeye 50-D'li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini belirtti.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı son soruyu açtırmayı başardı

Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı son soruyu açtırmayı başardı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında genç yarışmacı 11. soruyu da bilerek 1 milyon lira değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı. Soruya doğru cevap verdiğini gören gencin yüz ifadesi dikkat çekti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Şok, a101 ve BİM fırsat ürünleri

Şok, a101 ve BİM fırsat ürünleri

Şok, a101 ve BİM Aktüel ürünleri
Advertisement