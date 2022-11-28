EYT ve sözleşmelilere kadro çalışması kimleri kapsayacak?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu toplantıda konuşulacak konular arasında.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir süre önce kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını duyurmuştu.

"Sözleşmeli personel konusu Bakanlar Kurulu'nun gündeminde"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle ilgili düzenlemeyi TRT Haber ekranında değerlendirdi.

Hükümet ile çalışanları temsil eden sendikalar arasında görüşmeler yapıldığını anımsatan Zengin, "Onların talepleri alındı ve değerlendirildi. Neticede ortaya bir kanun teklifi çıkacak. Dolayısıyla burada çalışanların temel beklentisi herhangi bir sınırlamaya tabii tutulmadan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi. Bunun olup olmayacağını göreceğiz. Ancak bugün bir açıklama yapılıp yapılmayacağını bilmiyoruz. Bakanlar Kurulu gündeminde sözleşmeli personel maddesinin bulunduğunu biliyoruz. Bakanlar Kurulu'nda bir karar verilirse Sayın Cumhurbaşkanımız millete sesleniş konuşması sırasında buna da değinebilir. 3600 ek gösterge yapıldıktan sonra ikinci sırada olan çalışmanın sözleşmeli personel olduğu belirtilmişti. EYT düzenlemesinin de daha sonra olacağını ifade edebiliriz" sözlerini kullandı.

"Geniş kapsamlı bir düzenleme 650 bin çalışanı memnun eder"

2011 ve 2013 yıllarında sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili düzenleme yapıldığını hatırlatan Zengin, şunları söyledi:

"2011'de yapılan düzenlemede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4B statüsünde çalışanlar ile personel temininde güçlük çekilen işlerle ilgili Sağlık Bakanlığı'nda çalışan sözleşmeliler kadroya geçirilmişti.

2013'te yapılanda ise kurumlar sayılmıştı. 24 tane kurum sayılmış. Eğer 2013'teki gibi geniş kapsamlı bir şey olursa, 'Kamuda çalışılan tüm sözleşmelilere kadro verildi' cümlesi kullanıldığı takdirde tüm kurumların kapsandığını anlayabiliriz. Nitekim 2013'te düzenleme bu şekilde olmuştu. Ben böyle olmasının 650 bine yakın çalışanı memnun edeceğini düşünüyorum."

"Muhtemelen kurum ayrımı yapılmaksızın bu çalışma olacak"

Mevsimlik işçi ve sürekli işçi için sıralı geçiş düşünülmediğini söyleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, "Düzenleme, şu an sayıları 568 bini bulan sözleşmeli çalışanlarla ilgili. Bize sorular geliyor, 'Daimi işçiyiz 4D statüsünde çalışıyoruz biz de emekli sandığı personeli olacak mıyız' gibi. Sayın Bakanımızın bugüne kadar yaptığı açıklamalar da 2021'de kamuda yapılan toplu sözleşmeye eklenen madde de sözleşmeli personellin geçişiyle alakalı. Muhtemelen kurum ayrımı yapılmaksızın bu çalışma olacak" dedi.

Bazı kesimlerin kadroya geçmek istemeyeceğini belirten Duman, "Diplomaya bağlı mesleği olanlar örneğin mimarlar ve mühendisler sözleşmeli olarak çalıştıklarında daha iyi bir gelir elde edebiliyorlar. Devlet memurluğuna geçtiklerinde aylıklarında birtakım düşüşler oluyor. Emeklilik açısından bakıldığında da SSK'nın emeklilik hakları, emekli sandığına göre biraz daha kolay. Özellikle emekliliği yaklaşmış olanların belki birçoğu devlet memurluğu kadrosuna geçmek istemeyecek" ifadelerini kullandı.

"Aile yardımı güncellenecek, atama hakları gelecek"

Sözleşmeli personelle devlet memuru arasındaki geçişte özlük hakları açısından önemli gelişmeler olacağını vurgulayan Duman şöyle devam etti:

"Maaşlarına nakdi destek gelecek. Aile yardımı güncellenmiş olacak. Atama hakları gelmiş olacak. Eşten dolayı tayin meselesi ortadan kalkacak. Emekli sandığı personeli olarak devlet memuru olarak emekli olmaya hak kazanacaklar. Emekli olduktan sonra da devlet memuru haklarının tamamını almış olacaklar."

"Emekli olanların yerine sözleşmeli personelden aktarım yapılacak"

Sözleşmeli personelden kadroya geçişte 3+1 formülünün kullanıldığını söyleyen Duman düzenlemenin kapsamına girecek 568 bin kişi içinde de bu formülden yararlanmayı bekleyen çok sayıda kişi olduğunu anlattı:

"Belki 3+1'i doldurmayan kişiler için de 2011 ve 2013'te yapılana benzer bir durum söz konusu olacak. Bu şekilde 500 binden fazla personel kadroya alınacak. EYT ile de birçok devlet memuru emekli olmuş olacak. Bu şekilde devlette iş kaybı yaşanmadan emekli olanların yerine sözleşmeli personelden bir aktarım yapılmış olacak."