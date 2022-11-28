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Kamu Denetçiliği Kurumu'na tüp bebek desteği başvurusu

Devlet kurumlarıyla vatandaş arasında arabuluculuk görevini üstlenen ve bugüne kadar binlerce kişinin başvurusunu çözüme kavuşturan Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK), 2022 yılında 20 bine yakın başvuru geldi. Başvurular arasında, evlenmek isteyen gençlere devletin destek sağlaması ve maddi yetersizlikler nedeniyle tüp bebek tedavisi göremeyen ailelere destek sağlanması gibi talepler de yer aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 19:18, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 19:19
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Kamu Denetçiliği Kurumu'na tüp bebek desteği başvurusu

TBMM'ye bağlı olarak faaliyet gösteren ve bir 'hak arama kurumu' olarak tanımlanan KDK'ya, 2022 yılının başından bugüne kadar 20 bine yakın başvuru geldi. Mahallesine çocuk parkı, köyüne kavşak, sokağına yol yapılması talebinde bulunan, mahallesine içme suyu getirilmesini isteyen ve benzer konularda sorun yaşayan vatandaşlar KDK'nın kapısını çaldı. Başvuruların çoğu 'www.ombudsman.gov.tr' internet sitesi üzerinden e-başvuru sistemiyle gerçekleşti.

EVLENECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ TALEBİ

KDK'ya başvuran bir vatandaş, devletin gençlere evlilik konusunda destek vermesini isteyerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu konuyla yakından ilgilenmesi için talepte bulundu. Başvurucu vatandaş, 3 çocuğu olduğunu, ancak maddi nedenlerden dolayı evlendiremediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere her türlü kolaylığı sağladığını, öğrencilere destek verdiğini bildirdi. Vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile bütünlüğüne verdiği önem nedeniyle evlenmek isteyen gençlere de yardımcı olmasını KDK'dan istedi.

KDK'da hakkını arayan bir vatandaş da yıllardır halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak çalıştığını ve her yıl işe alınıp alınmama korkusu yaşadıklarını bildirdi. Herhangi bir statüleri olmadığını belirten vatandaş, kendilerine bir unvan ve devamlı çalışma hakkı verilmesi için Ombudsmana başvurdu.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ İÇİN DESTEK TALEBİ

KDK'ya gelen bir başvuruda da yıllardır çocuk sahibi olamadıklarını belirten vatandaş, tüp bebek tedavisi görmek istediğini ancak maddi imkanlar nedeniyle tedavi olamadığını kaydetti. Başvurucu, çocuk sahibi olmak isteyen ancak maddi durumu iyi olmayan ailelere devlet tarafından destek verilmesini istedi.

Görme engelli bir vatandaş da bankalarda ve noterlerde tek başına atmış oldukları imzaların geçerli olmasına rağmen kendilerinden halen 2 şahit istendiğini ve bu durumun onur kırıcı olduğunu ifade etti. Başvurucu, bu uygulamanın kaldırılması için çözümü KDK'da aradı.

Bir başka vatandaş da köy mezarlığının bakımı, temizliği ve mezarlığa çeşme yapılması için Ombudsmana başvurdu.

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